Oasis

Noviembre 26, 2020 - 11:30 p. m. 2020-11-26 Por: Gonzalo Gallo

Al gran científico británico Stephen Hawking le diagnosticaron ELA a los 21 años y vivió más de 70.



ELA es esclerosis lateral amiotrófica que paraliza gradualmente. Los médicos le dijeron que máximo viviría 2 o 3 años.



Sin embargo Stephen siguió animoso con sus clases de física y sus libros, a pesar de un progresivo avance en discapacidad.



En 1985 se le practicó una traqueotomía, quedó mudo y se comunicaba con un sintetizador de voz.



Usaba una silla de ruedas con un ordenador que manejaba a través de leves movimientos de cabeza y ojos.



Allí buscaba palabras y frases para expresarse; no tenía movilidad y no podía mantener la cabeza erguida.



Experto en la física cuántica, en agujeros negros y en el Big Bang, fue un verdadero genio de la humanidad.



Amaba la vida, no se quejaba y era un espejo de cómo podemos superar lo que sea y salir con fe del agujero negro del desespero.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog