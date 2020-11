Oasis

Noviembre 20, 2020 - 11:30 p. m. 2020-11-20 Por: Gonzalo Gallo

La vida en un hogar pide dibujar una línea clara entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso.



No tener esto claro y definido ejerce un poderoso efecto negativo en las relaciones familiares o de pareja.



Así lo explica la sicóloga española Ligia Alvarado: “Hay que saber cerrar del mejor modo la jornada laboral.



O sea, no seguir frente al computador o atendiendo llamadas en lugar de compartir con los seres queridos.



Hay que darle prioridad a las relaciones, la diversión, las charlas, el juego, la complicidad y la intimidad.



Esto es esencial en una pareja porque les permite compartir, hablar, reírse, comer juntos, unirse y relajarse”.



El amor a ti mismo y a los demás pide definir claramente la línea que divide el tiempo de trabajo del tiempo de relax.



Amar es el arte de equilibrar todo y tener presente que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar.



