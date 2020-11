Oasis

Noviembre 02, 2020 - 11:30 p. m. 2020-11-02 Por: Gonzalo Gallo

Cuenta la historia que cierto día una sabia maestra escuchó a dos jóvenes hablando después de una meditación.



Estaban reprobando con acritud el comportamiento de otra y se regodeaban en sus juicios despedazando a la compañera.



Ella conocía a los tres, se acercó y les dijo: “No juzgues a otro porque no conoces su pasado y no conoces tu futuro.



Lo grave de los juicios no amorosos es que fácilmente criticas lo que tú mismo tienes sin aceptarlo, lo vives o lo vas a vivir”.



Es muy fácil elaborar juicios. Hoy es un día estupendo si tomas consciencia de cómo la mente los teje todo el día sin cesar.



Casi que al mirar a alguien juzgas algo sobre su figura, su porte, su caminado y sus ropas, sin necesidad de hablar.



Pero no todos los juicios son malévolos, son apreciaciones que brotan espontáneamente y no hacen daño.



Lo importante es evitar aquellos juicios en los que se critica, se piensa mal y está en juego el honor del otro.



