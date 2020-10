Oasis

Octubre 30, 2020 - 11:30 p. m. 2020-10-30 Por: Gonzalo Gallo

Se cuenta que dos pájaros, macho y hembra, llenaron su nido de trigo y cebada iniciado el invierno. Y la hembra dijo:



- “No comeremos nada de lo que hay en el nido mientras encontremos en el campo otro alimento para vivir”.



- “Qué bien has pensado, así obraremos”, dijo el macho.



El trigo y la cebada estaban húmedos cuando atiborraron el nido y el macho se fue un buen tiempo.



Entre tanto llegó el verano, el grano se secó y su volumen se redujo. El macho regresó, vio menos grano y le dijo a la hembra:



“Habíamos acordado no comer nada de lo que hay en el nido, ¿por qué fuiste egoísta y lo hiciste?”.



La hembra juró no haber comido nada, pero él no le creyó y cegado por la rabia la mató a picotazos.



Pronto llegó el invierno, el grano sobrante se humedeció con la lluvia, y el macho vio como si el grano aumentara en el nido.



Entonces muy arrepentido decía: “Actué con ira. ¿Qué vale la vida para mi ahora que te busco y no te tengo?”.



