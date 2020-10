Oasis

Octubre 21, 2020 - 11:30 p. m. 2020-10-21 Por: Gonzalo Gallo

Todo el mundo duerme, salvo los amantes, que se quedan despiertos contando historias a Dios.



En el día de la muerte, los sentidos corporales se desvanecerán: ¿Tienes la luz espiritual para acompañar a tu corazón?



Tú eres una esencia divina. ¿Cuánto tiempo seguirás contemplando tu sombra? ¡Contempla también tu luz!



No te quedes satisfecho con historias, como le han ido las cosas a los demás. Revela tu propio mito. Repite:



Sí, me amo y me olvido de los miedos, vivo donde temía vivir y soy amoroso. Brillo como si el universo entero fuera mío.



Alimento mi corazón, ya que es el corazón el que subirá al cielo.

Permanezco con aquellos que le ayudan a mi ser.



Ayer era inteligente, porque quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, porque me quiero cambiar a mí mismo.



Despido la preocupación. ¿Por qué quedarme en prisión cuando la puerta es tan amplia? Salgo de la maraña del miedo.



