Oasis

Octubre 12, 2020 - 11:30 p. m. 2020-10-12 Por: Gonzalo Gallo

En el paso por este plano hay seres que vienen a ser parte del rebaño y otros que eligen su propia senda porque aman la libertad.



Cada cual tiene su proceso y no es fácil ser disruptivo o rebelde con causa, romper paradigmas y no seguir la corriente,



En todos los campos los que impulsan los cambios son criticados, expulsados o condenados. Hace siglos los quemaban.



¿Qué sería del mundo si no existieran los que innovan? Sería un mundo dominado por el tedio y paralizado en lo mismo.



En mi caso admiro a los valientes que, aunque cometan errores, abren caminos y crean una realidad distinta.



Puede que a veces el ego los domine, pero su coraje u osadía hace que la humanidad no se estanque.



El pintor surrealista Salvador Dalí, excéntrico y narcisista estuvo sorprendiendo y fascinando por años al mundo con sus ‘locuras’.



Mira sus pinturas provocativas. ¿Qué aprendes de él? Definitivamente era tan original como su mostacho. Murió en 1989.





Sigue en Instagram @Gonzalogallog