Más de la mitad de la mitad de las frases que ves en internet de Mafalda son falsas. Nunca las escribió Quino.



La más famosa que se le atribuye a Mafalda es falsa. “Paren el mundo que me quiero bajar”.



Quino lo desmintió en 2012. “Yo jamás hubiera puesto en boca de Mafalda esa frase, porque Mafalda no quiere que el mundo pare.



Ni ella bajarse, ella quiere que el mundo mejore. Entonces jamás se le pudiera haber ocurrido eso”.



El dibujante publicó más de 60 libros durante su vida y las historietas de Mafalda fueron traducidas al menos a 30 idiomas.



Pero no solo a Mafalda se le atribuyen frases. Internet está plagado de pensamientos que no son de los que se cree.



Si eres un buen lector te das cuenta que una frase no es de Einstein, Neruda, Oscar Wilde, García Márquez, Borges o el Papa Francisco.



Es fácil identificar porque son buenos consejitos que los personajes famosos jamás publicarían.





