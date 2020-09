Oasis

Septiembre 29, 2020 - 11:30 p. m. 2020-09-29 Por: Gonzalo Gallo

Hoy tomo consciencia de que para ser feliz tengo que estar siempre atento y alerta en el aquí y en el ahora.



Se me embolata la atención si dejo que mi mente esté anclada en el pasado pensando en lo que fue o pudo haber sido.



Mi regalo de amor es sanar el ayer, perdonarme, perdonar, desterrar las culpas y estar sólo en el ahora.



Al mismo tiempo decido fortalecer mi amor y mi fe ya que esos son los antídotos que vencen los temores sobre un futuro incierto.



Si mi confianza en ti, Dios mío, es tan fuerte como el acero, veo que los miedos se desvanecen cuando mi amor y mi fe crecen.



Hoy me acepto como soy, me amo, me valoro y decido dar lo máximo con mis talentos sin envidiar los de los demás.



Mi paz florece al perdonar, mi poder está en una fe firme y mi misión es solo una: amarme y amar de verdad a los otros.



Gracias, Dios de amor, tú eres mi guía y mi fuerza, mi oasis y mi tesoro, mi fuente de la más bella energía.



