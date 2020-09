Oasis

Septiembre 13, 2020 - 11:30 p. m. 2020-09-13 Por: Gonzalo Gallo

Estoy releyendo la biografía de Thomas Alva Edison, un inventor asombroso y perseverante.



En 1931, día de su muerte, ya era un genio admirado por muchos gracias a su inventiva y su constancia.



En efecto, Edison probó que los inventos nacían más del trabajo duro y perseverante que de la inspiración.



Le dio una utilidad práctica a la luz, el fonógrafo, el cine, el teléfono y a una gran variedad de utensilios.



Pero todo eso lo alcanzó con mucho estudio, disciplina, tenacidad y aprendiendo de los errores. Lástima que envidió y torpedeó a Tesla.



Me gusta evocar una escena en la que él observaba un incendio que destruye sus fábricas en 1914, no lejos de Nueva York.



En lugar de deprimirse exclamó: “Bueno, no es tan grave. Así nos deshacemos de un montón de basura vieja. Tengo 67 años y no soy tan viejo para un nuevo comienzo”.



Edison no se amilanaba antes las dificultades, era un luchador y su fe era más poderosa que sus dudas.



