Oasis

Septiembre 06, 2020 - 11:30 p. m. 2020-09-06 Por: Gonzalo Gallo

Los verdaderos amantes no se encuentran finalmente en algún lugar; están dentro el uno del otro todo el tiempo.



En realidad se reencuentran en este plano porque ya eligieron en el cielo unirse y amarse y convivir en armonía.



Son acuerdos de almas, pero no todo está elegido y acá cada ser elige si vive bien o vive mal. Lee ‘El plan de tu alma’. Buen libro.



Si eliges amarte y amar de corazón podrás decirle al ser amado: por causa de tu amor he roto con mi pasado.



Con tu fragancia en el aire, le doy mi amor al viento. Lánzame en el mar del amor y déjame navegar.



Dedícate a conocer al otro antes de convivir sin dejarte deslumbrar por las palabras lindas y los gestos galantes.



No te quedes en la fachada seductora de un amante sin respeto, sin madurez, sin verdad, con muchos vacíos y pocos valores.



El amor nunca te engaña, tú mismo te engañas por no conocer bien, y luego sufres y el drama punza y te apabulla.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog