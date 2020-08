Oasis

Agosto 26, 2020 - 11:30 p. m. 2020-08-26 Por: Gonzalo Gallo

¿Debo buscar el amor espiritual, o material o físico? No te hagas esta pregunta. La división conduce a la frustración.



El amor no necesita un nombre, categoría o definición. El amor es tan claro como misterioso, es un mundo en sí mismo.



Ya sea que te encuentres, en el centro o te encuentres fuera anhelando, si amas de verdad todo fluye.



Cuando la belleza mora en la oscuridad de la noche, el amor viene y encuentra un corazón enredado en sus cabellos.



Deja tus preocupaciones y ten un corazón completamente limpio, como la superficie de un espejo que no contiene imágenes.



Si quieres un espejo claro, contémplate y mira tu realidad sin máscaras, tu esencia reflejada allí.



¿Qué pulido podría necesitar el espejo del corazón? Ese que regala un alma pura, sin falsedad ni traiciones.



Entre el espejo y el corazón esta es la única diferencia: el corazón oculta secretos, pero el espejo no. Sabiduría de Rumi.



