Oasis

Agosto 19, 2020 - 11:30 p. m. 2020-08-19 Por: Gonzalo Gallo

Lao Tse es un sabio cuya vida se pierde en la nebulosa de la historia. Habría vivido entre los Siglos VI y IV a.C.



- El poder de la comprensión intuitiva te protegerá de cualquier daño hasta el final de tus días.



- El hombre vulgar, cuando emprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla.



- Cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que debería ser.



- Nada es más blando o más flexible que el agua, sin embargo, nada puede resistirse a ella.



- Da y tendrás en abundancia.



- Anticipa lo difícil gestionando lo fácil.



- El viaje de mil millas comienza con un solo paso.



- Un buen viajero no tiene planes fijos, y no tiene la intención de llegar de prisa.



- Responde inteligentemente incluso al tratamiento poco inteligente.



- Los que tienen conocimiento, no predicen. Los que predicen, no tienen conocimiento. El que sabe, no habla. El que habla, no sabe.



