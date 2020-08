Oasis

Un barquero trasladaba pasajeros en su bote. Cierto día un engreído y solemne profesor alquiló sus servicios.



Quería que lo transportara a la orilla opuesta de un ancho río. Al comenzar el cruce, el erudito preguntó: ¿El viaje sería muy movido?



- Eso depende tal vez según…- le contestó Nasrudín.



- ¿Nunca aprendió usted gramática para expresarse bien?



- No - dijo calmado el barquero.



- En ese caso, ha desperdiciado la mitad de su vida.



Luego le preguntó si sabía algo del universo y de filosofía y, ante un no, replicó: ha perdido parte de su vida.



Al rato se levantó una terrible tormenta y el bote comenzó a llenarse de agua. El barquero se inclinó hacia su pasajero y le dijo:



- Aprendió usted alguna vez a nadar?



- No - contestó el sabio gramático.



- En ese caso, amigo, ¡ha desperdiciado TODA su vida, porque nos estamos hundiendo!



