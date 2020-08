Oasis

Agosto 12, 2020 - 11:30 p. m. 2020-08-12 Por: Gonzalo Gallo

Todos morimos cuando es, ni antes, ni después. Eso lo programas con Dios antes de venir.



Allá, en la otra dimensión, hacemos un plan de vida y elegimos un tipo de muerte según lo que hay que aprender y enseñar.



Es lo mismo que hizo Jesús, vino con una misión salvadora que incluía una terrible muerte en la cruz. Lee Mteo 16,21 y 17.22.



Dios no te quita a nadie, sencillamente acepta lo que elegiste y te da su fuerza y su paz.



Muertes trágicas como la de Jesús son un gran acto de amor ya que cambian vidas y enseñan mucho.



De muchas muertes nacen lindas fundaciones como Carla Cristina y Ximena Rico para niños pobres de Medellín.



Pregúntate para qué murió tu ser querido, en lugar de atormentarte con lacerantes por qué.



En el más allá hay moradas o niveles y compartes con los que puedes, según lo que sembraste.



El infierno no es más que un símbolo del desamor que se lleva quien hace daño, pero no hay castigos eternos.



