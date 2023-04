Abril 11, 2023 - 11:30 p. m.

2023-04-11

Por:

Gonzalo Gallo

Si te dedicas, aprendes a leer y comprender lo que comunican tus emociones y las ajenas.



Las emociones y sentimientos te envían señales constantes que no siempre escuchas.



Quizás, a veces, no te das permiso para sentir, como si pensaras que no vales.



Crees que no tienes derecho a experimentar miedos, tristezas, culpas o rabias.



Entonces tu mundo afectivo se puede ver distorsionado por prejuicios, temores y racionalizaciones.



Comprender mejor lo que sientes implica escuchar lo que te pasa por dentro, y meditando lo logras.



También debes atender al contexto en el que te llegan las emociones.



Identifica qué le pasa a tu cuerpo ante las emociones, reconoce que te pone en movimiento o te paraliza.



