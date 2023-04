Abril 08, 2023 - 11:15 p. m.

2023-04-08

Por:

Gonzalo Gallo

En hebreo pascua es pesah que significa paso. El paso del pueblo judío de la esclavitud de Egipto a la libertad, a una nueva vida.



Hoy sigue significando lo mismo, y nos habla del cambio que podemos dar para pasar de la oscuridad a la luz que brota del amor.



He tratado a seres que viven hace años una vida nueva libres de la adicción al licor o las drogas. ¡Feliz pascua!



Para liberarse eligieron buscar ayuda, practicaron la magia del perdón y decidieron amarse y amar de verdad.



Ese paso liberador pide humildad para reconocer las propias fallas y para aceptar que otros nos guíen y nos apoyen.



Una pascua pide tener estos autos que no cuestan nada: autoamor, autoconocimiento, autocontrol y autoconfianza.



Al mismo tiempo pide dejar de lado un auto perverso: El autoengaño, o sea, maquillar tus fallas y creerte tus propias mentiras.



Estas son las tres más comunes:



1. Lo que hago es normal y no es malo.



2. Eso lo hacen todos.



3. Yo manejo eso sin ayuda.