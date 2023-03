Oasis

Un mercader de Bagdad mandó a su sirviente al bazar y el hombre regresó lívido y temblando de miedo.



- Amo, en la plaza del mercado tropecé con un extraño y, cuando le miré la cara, era la muerte.



Me hizo un gesto amenazador y desapareció. Ahora tengo miedo, por favor, déjame un caballo.



Me iré rápido a Samarra para poner entre la muerte y yo la mayor distancia posible.



El mercader le dio su caballo más veloz, y el hombre subió a él y desapareció en un santiamén.



Más tarde el mercader fue al bazar y vio a la muerte entre la multitud. Se acercó a ella y le dijo:



- En la mañana le hiciste un gesto amenazador a mi pobre sirviente. ¿Qué quisiste decir?



- No fue un gesto amenazador, fue un gesto de sorpresa por verlo en Bagdad. Tenemos una cita esta noche en Samarra.