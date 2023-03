Marzo 24, 2023 - 11:30 p. m.

2023-03-24

Por:

Gonzalo Gallo

Amado Dios, gracias por tu amor y por tantas bendiciones que hoy valoro, como el regalo de la vida.



Señor, en este nuevo día cultivo fe para confiar, paciencia para insistir y amor para tratar bien a todos y ser feliz.



Lo que me mantiene bien es amor en el corazón, luz en la mente, fuego en el alma y sabiduría en mis acciones.



Dios, madrepadre, me regalas un nuevo día porque aún confías en mí y me invitas a cortar de raíz los hábitos malsanos.



Gracias, estoy vivo, puedo respirar, sentir, pensar y recordar. Puedo amar y servir, aportar y dejar un buen legado.



El tiempo huye, corre veloz, y me engaño aplazando para un mañana incierto lo que acaso nunca voy a hacer.



El día para amar y perdonar es hoy, el día para cambiar es hoy. Sólo tengo el ahora, nada más que el ahora.



Bendices Dios mío, mi vida y hogar, mis relaciones, mi trabajo y mis sueños. Me amas y te amo. En ti confío, gracias por tanto amor.