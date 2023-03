Marzo 11, 2023 - 11:20 p. m.

Gonzalo Gallo

Martin Luther King dio su vida por sus ideales de igualdad y justicia. En cierta ocasión afirmó:



“De mi formación cristiana he obtenido mis ideales y de Gandhi la técnica de la acción no violenta”.



Sabía que la violencia nunca arregla nada y sólo genera dolor, muertes y más violencia.



Pero la violencia que él quiso eliminar era ante todo la que habita en el corazón de los que no aman ni se aman.



Los vacíos de amor los llevan al miedo y es bien sabido que un ser miedoso se torna agresivo.



Por eso la única solución a la violencia está en dos valores que deben caminar unidos; el amor y la justicia.



Ese es tu mayor regalo al mundo: dar amor y ser justo para que el odio dé espacio a la hermandad. Como bien dijo King:



“Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero necesitamos aprender a vivir unidos como hermanos”.