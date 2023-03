Marzo 09, 2023 - 11:30 p. m.

2023-03-09

Por:

Gonzalo Gallo

La labor de Madre Teresa de Calcuta hay que recordarla para que nos mueva a servir. Ayudaba a las personas sin importar su credo.



Ella sabía que Dios está con todos y que no tiene ninguna importancia a qué religión se pertenece.



Era amorosa, tolerante, y su misión se centraba el servir, no en cambiarles el credo a los demás.



A ella se le atribuyen unos aforismos que vale la pena profundizar, sean o no de su autoría:



La cosa más fácil: equivocarse. El obstáculo más grande: el miedo. El error mayor: el desespero. La raíz de todos los males: el egoísmo.



La peor derrota: El desaliento. Los mejores profesores: Los niños. La primera necesidad: Amarse y amar.



Lo que más te hace feliz: ser útil a los demás y servir. El peor defecto: el mal humor. El sentimiento más ruin: el rencor.



El regalo más bello: el perdón. La sensación más grata: la paz interior. La fuerza más potente del mundo: la fe.