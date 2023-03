Marzo 04, 2023 - 11:20 p. m.

2023-03-04

Por:

Gonzalo Gallo

Te comparto una linda plegaria de confianza en Dios. Una parte fue compuesta por Charles de Foucauld, un monje que vivió en Nazaret:



Amado Dios Madrepadre, me pongo en tus amorosas manos. Haz de mí lo que tú quieras. Sea lo que sea te doy gracias por tanto amor.



Estoy dispuesto a todo y todo lo acepto para que tu voluntad se cumpla en mí y las criaturas. No deseo nada más, Madre y Padre.



Te entrego mi vida y la de los demás, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque me amas, te amo y necesito darme.



Me entrego a ti, con una infinita confianza. Eres mi Dios y mi Señor, mi guía y mi amor, eres mi vida y mi paz.



Eres luz en mi sendero y mi mejor compañía. Gracias hoy y siempre por tantas bendiciones. En ti confío plenamente.



Sé que, aun en los días más oscuros y complicados, estás conmigo y me ayudas a superar todos los escollos.



Decido amarme más y amar a todos. Hoy cambio egoísmo por amor, odio por perdón, juicios por comprensión y dudas por fe.



Confiar en ti y en mi es una fuente de energía y me regala serenidad. Dios mío, tú siempre estás conmigo y elijo tenerte bien presente.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog