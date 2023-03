Marzo 01, 2023 - 11:30 p. m.

2023-03-01

Por:

Gonzalo Gallo

Soy tu Dios que te ama de modo incondicional, te da vida y te sostiene. Te hablo en silencio a través de tu corazón.



Hoy quiero recordarte que cuando estás en paz y en armonía contigo mismo, tu energía llega a otros, incluso a la distancia, y les ayuda.



Nunca puedes vibrar en amor solo para ti porque el amor se expande y lleva paz, armonía y bienestar a todos los seres vivos.



La fuerza del amor es tan extraordinaria que la energía que irradias cuando amas llega a otras dimensiones y a seres de otros planetas.



Llena de amor y de paz cada espacio. Eleva tu pensamiento y conviértete en un servidor que da lo mejor sin esperar retribución.



Yo, tu Creador, siempre estoy contigo y me sientes cuando dejas los afanes, te aquietas y huyes del bullicio. Te amo infinitamente.



No puedes alejarte de mí ni acercarte porque moro en tu interior. Afirma: “Soy una chispa de Dios, soy un milagro viviente”.



Tenme presente durante el día. Deja que mi amorosa presencia te colme de paz y de amor.



No juzgo, comprendo tus errores y mi espíritu te acompaña si el desaliento te visita. Cree en mi porque yo creo en ti.



