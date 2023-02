Febrero 21, 2023 - 11:30 p. m.

2023-02-21

Por:

Gonzalo Gallo

¿Quién eres?, dijo El principito. Eres muy lindo.



-Soy un zorro.



-Ven a jugar conmigo. ¡Estoy tan triste!



-No puedo jugar contigo. No estoy domesticado.



-¿Qué significa domesticar?



-Es una cosa demasiada olvidada. Significa ‘crear lazos’.



Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos. No te necesito y tú tampoco me necesitas.



Pero, si me domésticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo.



El zorro calló y miró largo tiempo al Principito:



-Por favor... domestícame!, dijo.



-Bien lo quisiera, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas.



-Sólo se conocen las cosas que se domestican. Las personas ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas a los mercaderes.



Pero como no hay mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, ¡domestícame!