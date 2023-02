Febrero 12, 2023 - 11:30 p. m.

2023-02-12

Por:

Gonzalo Gallo

Se cuenta que un maestro sufí tenía un discípulo al que prefería sobre todos los demás, lo que incitó los celos de los otros.



Como él conocía los corazones, se dio cuenta de ello y les dijo:



- Amo a todos, pero él tiene más amor y más sabiduría. Hagamos algo para que lo comprendáis.



El sabio Junaid ordenó entonces que le trajeran doce pájaros y cuando estaban ahí les dijo:



- Cada uno coge un pájaro, se lo lleva a un lugar en el que nadie lo vea, lo mata, y me lo trae luego.



Todos los discípulos se fueron, mataron los pájaros y los volvieron a traer. Todos, salvo el discípulo favorito, que devolvió vivo el pájaro.



- ¿Por qué no lo has matado?



- Porque dijiste que tenía que hacerse en el lugar donde nadie pudiese vernos y Dios siempre ve lo que hacemos.



- ¿Veis su grado de comprensión y de sapiencia?



Eso dijo Junaid. Entonces los discípulos pidieron perdón a Dios, dejaron de envidiar a su compañero y buscaron imitarlo.