Febrero 10, 2023 - 11:30 p. m.

2023-02-10

Por:

Gonzalo Gallo

Hoy me amo más y decido trabajar en mí con dedicación y disciplina para poner en orden mi mundo interior.



El camino del cambio debe iniciar adentro porque está demostrado que quien busca la paz afuera, nunca la halla.



Debo comenzar por amarme sin medida y eso significa aceptarme como soy, valorarme y cuidarme.



Ya cuando me acepto, me hago consciente de mis fallas y mis vacíos, y entreno y entreno para mejorar.



Dijo un sabio: “La persona amorosa se acepta, acepta a los demás, acepta la realidad y es flexible para hacer cambios”.



Es necesario formularse preguntas que lleven al autoconocimiento y de ahí al control de ti mismo. Pregúntate:



“¿Soy consciente de mis defectos o los justifico? ¿Las personas a las que digo se sienten bien conmigo?



¿Amo lo que hago a pesar de las dificultades? ¿Mis prioridades tienen como centro el ser o el hacer para tener?