Febrero 09, 2023 - 11:30 p. m.

2023-02-09

Por:

Gonzalo Gallo

Siendo niña, Vera Rubin, 1928-2016, construyó su primer telescopio con un tubo de cartón y unos pequeños lentes que compró.



Años después, fue la primera mujer a la que se permitió operar el famoso Observatorio Palomar en California.



Allí hizo un descubrimiento del que aún hoy se están intentando descifrar sus misterios: la materia oscura.



Su familia siempre fomentó su talento y pasión por la ciencia, pero un profesor de física del instituto le dijo que no era para ella.



Por suerte no le hizo caso y se graduó en el Vassar College en 1948. Finalizó su doctorado seis años más tarde.



Entre ella, su marido y sus padres cuidaban a los cuatro hijos pequeños y Vera asistía a clases nocturnas.



Enfrentó prejuicios machistas y luchó por la inclusión de las mujeres en los comités y conferencias científicas.



Ella descubrió la materia oscura que une a las estrellas. Un 84% del universo es materia oscura y aún no comprendemos lo que es.