Febrero 06, 2023 - 11:30 p. m.

2023-02-06

Por:

Gonzalo Gallo

Caminaba un anciano por un bosque con una pesada carga de leña. Tropezaba una y otra vez, y el camino era largo.



Aún le quedaba un largo trecho para llegar a su destino, y estaba muy cansado. Volvió a tropezar y, al caer al suelo, maldijo diciendo:



– ¡Ay, uf! ¡Ojalá me llevara ya mismo la muerte y así podría descansar de una vez por todas!



Entonces, la muerte, cubierta por una harapienta tela negra, se acercó con su guadaña al viejo. Él, sorprendido, la miró con temor.



– ¿Qué decías? ¿Querías algo? -preguntó la muerte-.



– No, no… bueno, solo me preguntaba si me puedes ayudar a llevar esta carga tan pesada para mí.



La Muerte le miró con picardía, y decidió perdonarlo. Aún veía en su mirada muchas ganas de seguir viviendo.



De todos modos, lo miró y le dijo:



– Cambia las quejas por acciones de gracias. Quien vive lamentándose es un infeliz y está ya muerto en vida.