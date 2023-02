Febrero 05, 2023 - 11:30 p. m.

2023-02-05

Por:

Gonzalo Gallo

El cerebro asimila mejor lo que quieres grabar en las neuronas si usas símbolos y apoyos visuales.



Un truco para influir más es escribir algo valioso sobre papel amarillo y que sea con un marcador rojo.



No es nada esotérico, es lo que emplean sin cesar los publicistas y expertos en marketing para inducirte a comprar.



Ellos saben muy bien que esos son los dos colores que tienen imán sobre el cerebro y, por eso, los usan en los avisos.



Si observas bien, verás que el amarillo y el rojo aparecen en la mayoría de los empaques y los anuncios.



¿Por qué? El amarillo es el color de la luz, del sol y del oro, Por eso atrae y los ojos se van detrás de este color.



El rojo le recuerda a tu mente el color de la sangre y, por lo miso, de la vida misma y de la pasión.



Ejercicio: Escribe esto: “Comprendo, acepto y no me engancho”. Siempre que ves ese letrero decreta eso hasta hacerlo real.



