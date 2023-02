Febrero 03, 2023 - 11:30 p. m.

2023-02-03

Por:

Gonzalo Gallo

Un día un viejo león muy pagado de su grandeza, se encontró con una víbora y le preguntó agitando su melena:



- ¿Quién es el rey de la selva?



- Tú, por supuesto, respondió la víbora, alejándose del león a toda marcha.



Entonces encontró a un cocodrilo junto a un caudaloso río y le preguntó lo mismo.



- ¿Por qué me lo preguntas? Sabes bien que tú eres el rey de la selva.



Así pasó toda la mañana y todos los animales le respondían que el rey de la selva era él.



De pronto tropezó con un elefante. El león ensoberbecido le lanzó la misma pregunta: ¿Sabes quién es el rey de la selva?



El elefante le pegó una fuerte patada al león, y con su trompa lo levantó como si fuera un muñeco de trapo.



Varias veces lo tiró al aire y, al fin, lo arrojó al suelo y puso sobre el dolorido león su inmensa pata.



- Está bien, lo entiendo, -dijo el pobre león-, pero no hay necesidad de que te enfurezcas tanto, porque no sepas la respuesta.