Febrero 02, 2023 - 11:30 p. m.

2023-02-02

Por:

Gonzalo Gallo

Dios de amor, me amas, te amo y me amo. Actúo solo con amor y entonces mi existencia es apacible y armoniosa.



La fe en ti y en mí me empodera, ser honesto me llena de paz, el amor es mi faro y tú eres luz en mi camino.



Me enfoco en lo mejor de los demás siendo tolerante con sus límites y con los míos porque somos frágiles.



Amado Creador, me acepto tal como soy, acepto a los demás y acepto la realidad para no sufrir haciendo resistencia.



Mi aceptación no es una resignación pasiva ya que doy lo mejor de mí para mejorar lo que se puede.



Dios mío, me respeto y respeto las creencias y el modo de vivir de los otros, sin pretender cambiarlos o controlarlos.



Me comunico con amor, evito maltratos o abusos y en todos los corazones quiero dejar semillas de amor.



Te amo, bendito Dios. En mi efímero paso por la Tierra cumplo con mi misión de amarme y amar para ser feliz.



