Enero 28, 2023 - 11:20 p. m.

2023-01-28

Por:

Gonzalo Gallo

¿Sufres porque te pones de salvador de los demás? Identifica si asumes ese ingrato rol por estos motivos:



1. De modo consciente o inconsciente buscas reconocimiento y eso muestra que te amas muy poquito.



2. No sabes decir “no” porque te sientes culpable al hacerlo. Entonces los demás se aprovechan y abusan o se te recuestan.



3. No tienes firmeza para poner límites. Eso te lleva a estar siempre en función de los demás hasta el cansancio.



4. Tienes un carácter débil y necesitas cultivar el coraje y respetarte para que los otros te respeten.



5. Fácilmente por falsas creencias religiosas crees que viniste a este mundo a servir. No, viniste a amarte y amar para ser feliz.



Todas las anteriores actitudes indican que necesitas potenciar al máximo el autoamor y el amor a Dios.



Escucha muchas veces en Youtube “El Memorandum de Dios”. Afirma sin cesar: “El primer amor es valorarme. Aprendo a decir NO”.