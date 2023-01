Enero 23, 2023 - 11:30 p. m.

2023-01-23

Por:

Gonzalo Gallo

En la Universidad de Cambridge, Cecilia Payne, 1900-1979, fue la única mujer en su clase de física y soportó humillaciones diarias.



“Todos los chicos me recibían con burlas y pateando con los pies. En cada clase deseaba hundirme en la tierra.



Hasta el día de hoy, instintivamente, ocupo mi lugar lo más atrás posible en una sala de conferencias”, confesó en su autobiografía.



Los desplantes no la desanimaron. Payne pensó que, como mujer, tendría más oportunidades para trabajar en astronomía en EE.UU.



Completó sus estudios en Cambridge, pero jamás obtuvo su título, ya que la universidad no permitió a las mujeres graduarse hasta 1948.



En 1923 obtuvo una beca de investigación para entrar en el buen Observatorio del Harvard College.



Estudiosa de la física cuántica, elaboró esta idea: las estrellas están hechas sobre todo de hidrógeno y helio, una idea revolucionaria.



Años después se convirtió en la primera mujer que dirigió el departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard.