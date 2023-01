Enero 12, 2023 - 11:30 p. m.

2023-01-12

Gonzalo Gallo

¡Ay, Amado Dios!, cuando no te amo, no me amo, ni amo a los demás, mi vida no es un jardín, sino un seco desierto.



Solo cuando vibro en un amor auténtico soy capaz de superar las penas y disfrutar al máximo todo lo bueno.



Mi reto es ser comprensivo, bondadoso y compasivo, ser honesto y caminar por el sendero de la verdad.



Mi mejor desafío es seguir las hermosas huellas de Jeshua y ser un faro de potente luz para todos.



Dios que eres mi amor y mi vida, gracias por amarme sin medida, me amas infinitamente y estás siempre conmigo.



Tenerte presente aleja las dudas y los temores, sentirte me da alientos en los tiempos borrascosos.



Unido a ti, mi creador y mi rey, soy como el capitán que lleva su barco a buen puerto a pesar de una azarosa tormenta.



Contigo, mi Señor, lo pesado se hace liviano, lo amargo se torna dulce y las lágrimas dan paso a las sonrisas.