Enero 06, 2023 - 11:30 p. m.

2023-01-06

Por:

Gonzalo Gallo

Amado Dios, te doy gracias por el nuevo día, cuento mis bendiciones y con una fe recia pulverizo las dudas y venzo el miedo.



No bajo las defensas, me animo y pongo a raya el desaliento con un firme confianza y el poder del amor.



Dios mío, sé que solo puedo disfrutar el ahora si me perdono y dejo de luchar con los recuerdos.



También necesito mirar el futuro con esperanza, creer y no asustarme

con deplorables fantasías.



La fe en ti, Señor, y en mí, tiene un poder magnético y la afianzo cuando oro y te siento muy dentro de mí.



Avanzo paso a paso, no tengo tanta prisa por llegar y no sufro por hechos que en realidad son badadíes.



En una perspectiva de eternidad lo único que queda es el amor que soy y comparto; todo lo que soy y comparto; todo lo demás es vano y pasajero.