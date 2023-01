Enero 04, 2023 - 11:30 p. m.

2023-01-04

Por:

Gonzalo Gallo

Gracias Dios por tu amor ilimitado. Mi vida puede ser un triunfo a pesar de las derrotas o un fracaso a pesar de ciertos triunfos.



Hay victorias pírricas, con un pobre alcance material, que se consiguen a costa de los más caros principios y de la paz interior.



Por eso hay que preguntarnos siempre: ¿A costa de qué gano más dinero? ¿A costa de qué tengo poder o fama?



Dios, si vivo unido a ti, me puedo sustraer a los halagos del poder, el placer y el poseer desligado del verdadero amor.



Tomo consciencia, despierto y crezco en amor puro sin buscar sustitutos que me dejan insatisfecho.



No es fácil sustraerse al embrujo de lo material, pero esa es mi tarea y mi mejor desafío.



Amoroso Padre, la luz brilla en el espacio del Ser y solo allí se disfruta lo que se tiene sin caer en un consumismo ilimitado.



Rico no es el que más tiene, sino el que menos desea. Por eso hay ricos y pobres y muchos pobres ricos. Gracias Dios por tu amor.