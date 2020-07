Oasis

Julio 23, 2020 - 11:30 p. m. 2020-07-23 Por: Gonzalo Gallo

En la cultura japonesa la expresión shoganai es una forma de ver la vida que para nada implica resignación.



Decir shoganai no implica conformarse con lo que se tiene, sino aceptarlo con calma si no tiene remedio.



Detrás de esta expresión está el pensamiento de que, en la vida, hay cosas que dependen de nosotros y otras que no.



Lo que depende de ti lo puedes solucionar, no es un problema, ya que puedes influir con tus acciones.



Por lo mismo, lo sabio es aceptarlo y dar lo mejor para mejorar, en lugar de preocuparse o quejarse.



En cuanto a lo que no puedes controlar, que es casi todo, lo sabio es evitar una actitud negativa y asumirlo en paz.



Ante la adversidad y lo que no te gusta o lo ves como un problema, es cuando un japonés repite ‘shoganai’.



Elige centrarse en lo que sí tiene remedio y evita perder tiempo y energía en lo que no puede cambiar. Así es feliz y evita sufrir.



