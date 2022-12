Diciembre 16, 2022 - 11:30 p. m.

2022-12-16

Por:

Gonzalo Gallo

Hoy, Dios mío, creo que eres compasión sin límites y me hace bien aceptar que sin perdón no puedo ser feliz.



Para perdonarme y perdonar necesito ser compasivo como tú y practicar una amorosa comprensión.



Destierro odios rencores y culpas si veo claro que quien falla lo hace por estar en desamor, inconsciencia e ignorancia.



Cuando otros fallan o lo hago yo es porque uno está atrapado en un espacio de sombras y no vibra en amor.



Dios mío, si logro ver esto con claridad entonces los juicios se borran y soy capaz de perdonarme y perdonar.



Como bien lo dijiste tú, Jeshua, en la cruz, quien agravia “no sabe lo que hace”, está en la oscuridad y el desamor.



Hay seres amorosos como Pastora Mira que han perdonado lo que parece imperdonable y me enseñan a desterrar odios y culpas.



Dios mío, si me amo soy comprensivo y puedo salir de una cárcel emocional para estar en paz y sanar el ayer. Nota: Busca a Pastora en Youtube.