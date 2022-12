Diciembre 14, 2022 - 11:30 p. m.

2022-12-14

Por:

Gonzalo Gallo

Gracias Dios por tu amor ilimitado. Mi vida puede ser un triunfo a pesar de las derrotas o un fracaso a pesar de ciertos triunfos.



Hay victorias pírricas, con un pobre alcance material, que se consiguen a costa de los más caros principios y de la paz interior.



Por eso hay que preguntarse siempre: ¿A costa de qué gano más dinero? ¿A costa de qué tengo poder o fama?



Dios, si vivo unido a ti, me puedo sustraer a los halagos del poder, el placer y el poseer, desligado del verdadero amor.



Tomo consciencia, despierto y crezco en el amor puro sin buscar sustitutos que me dejan insatisfecho.



No es fácil sustraerse al embrujo de lo material, pero esa es mi tarea y mi mejor desafío.



Amoroso Padre, la luz brilla en el espacio del Ser y sólo allí se disfruta lo que se tiene sin caer en un consumismo ilimitado.



Rico no es el que más tiene, sino el que menos desea. Por eso hay ricos pobres y muchos pobres ricos. Gracias Dios por tu amor.



