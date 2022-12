Diciembre 10, 2022 - 11:20 p. m.

2022-12-10

Por:

Gonzalo Gallo

“Lo más importante que aprendí a hacer después de los cuarenta años fue a decir no cuando es no”. Frase de Gabriel García Márquez.



Eso dijo en una entrevista en la que exactamente le preguntaron: ¿Qué es lo mejor que ha aprendido al cumplir los 40 años?



¡Excelente! y tan necesario para no andar buscando aprobación, para saber fijar límites y afianzar el amor propio.



Un autoamor precario nos impulsa a dar siempre gusto a los otros, incluso a ser infelices para hacer felices a los demás.



Para que esto que lees no se quede en palabras examina bien tu actuar y asume compromisos para mejorar. Pregúntate:



¿Vivo mi vida o la que me dejo imponer? ¿Dejo de ser lo que quiero por andar en función de ayudar a los demás?



Ojo, buscar aprobación suele ser algo que se graba en la mente desde niños. Elige liberarte.



Ámate y elige decir no, aunque el mundo se caiga. Sé tú mismo y pon límites claros con amor firme.