Oasis

Julio 22, 2020 - 11:30 p. m. 2020-07-22 Por: Gonzalo Gallo

Hace años el número uno del golf mundial era el dotado y talentoso jugador negro Tiger Woods.



Excelente por sus capacidades, y especial porque triunfaba super sobrado en un ‘deporte para blancos’.



La falla es que no sabía manejar su sexualidad y los repetidos escándalos provocaron que su linda esposa lo dejara.



Elin María, de Suecia, lo abandonó y regresó a su país con los dos pequeños Sam y Charlie.



¡Qué desastre! Hasta ahí llegó la brillante carrera de Tiger y su nivel se fue al suelo. En 2017 fue arrestado.



La policía lo encontró drogado con varios medicamentos, en el auto encendido y chocado en plena calle. Pudo haber matado a alguien.



Recibió una sentencia y una fuerte multa. Fue humilde para buscar ayuda y poco a poco se fue recuperando.



Volvió a ganar pero no como antes. Las emociones te acaban cuando no te dedicas a manejarlas bien.



