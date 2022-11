Noviembre 29, 2022 - 11:30 p. m.

2022-11-29

Por:

Gonzalo Gallo

Acaso has escuchado este dicho: “Si te toca, aunque te quites; si no te corresponde, aunque te pongas”.



En el plan del alma, que se traza antes de encarnar, se programan aprendizajes y encuentros necesarios.



Ese plan no es de todo, pero sí incluye vivencias necesarias para sanar o soltar lo que hace falta.



Por eso se habla de ‘acuerdos de almas’ o de pactos energéticos para que se viva lo que lleva a que un sistema quede bien.



Si Saturno se sale de su órbita el sistema solar se desestabiliza y algo así se da en un sistema familiar.



En este último hay que sanar exclusiones, o alguien actúa con lealtades invisibles que piden un cambio.



Un hijo puede actuar mal por una especie de solidaridad con padres o ancestros que hicieron lo mismo.



Obra así de modo inconsciente, y en una buena Terapia de Constelaciones Familiares lo sana y el sistema se cuadra.