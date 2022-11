Noviembre 27, 2022 - 11:30 p. m.

2022-11-27

Por:

Gonzalo Gallo

La realidad son los hechos presentes que pueden medirse y donde yo puedo actuar: son los sucesos que están frente a mí.



La realidad no es ni buena ni mala, es neutra y externa. La realidad interna, si la miro desde el amor, tiene una dualidad:



Es una realidad de sufrimiento o es una realidad de satisfacción. Lo que está afuera no tiene dualidad.



Lo que tiene dualidad es lo que tengo adentro y la interpretación que hago de la realidad puede ser engañosa.



Por lo general lo es, a menos que la mire con sabiduría. Pero la realidad como tal, no es engañosa.



Es un resultado verificable, está presente; nada es bueno ni malo, es neutro. Mira que a veces lo ‘malo’ te trae bienes.



La interpretación mental que hago de un hecho puede ser buena o mala; por eso es engañosa. Pero el hecho no es ni bueno ni malo, es real.



Bueno y malo son adjetivos que depende de las creencias que puedes conservar o cuestionar. Atrévete a cuestionar.