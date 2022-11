Noviembre 26, 2022 - 11:20 p. m.

2022-11-26

Por:

Gonzalo Gallo

Si así piensas, así hablas, y vas a sufrir con apegos dependientes que desnudan un amor propio bien precario:



“Eres todo para mí”, “eres la razón de mi vida”, “sin ti ¿para qué vivo?”, “tu amor me tiene loc@”.



“Eres el sentido de mi vida”, “solo contigo soy feliz”, “sin ti no puedo vivir”, “me muero si te vas”. Así sufres.



Mira: ¿Por qué sufres? Porque todo es prestado, porque nadie ni nada es permanente y porque te amas muy poquito.



Ante un distanciamiento, una ruptura o la muerte, te sentirás abatido, sin ganas de seguir y sin sentido.



Entonces tomarás o no consciencia de que amar con apegos es un desvarío. Ojalá decidas amarte y cambiar.



Si no lo haces seguirás con apegos y sufrirás más porque eliges aprender con dolor y no con amor.



Amar no es aferrarse a alguien, el amor es libre y liberador. Un amor de apegos dependientes es un egoísmo disfrazado.