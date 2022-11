Noviembre 21, 2022 - 11:30 p. m.

2022-11-21

Por:

Gonzalo Gallo

Desaliento es sin-aliento y desapego es sin apego. La ley espiritual dice: “A más aferramiento, más sufrimiento”.



Nada es permanente y cuando se da una ruptura, un distanciamiento, o llega la muerte, entonces sufres.



Ojo: sufres por no saber amar, por depender de alguien, por poner el sentido de tu vida y tu felicidad en otra persona.



Un error bien frecuente debido a un amor propio bien precario que necesitas fortalecer para no necesitar de nadie.



En el amor no hay necesidad ni cadenas invisibles, el amor auténtico es libre y liberador, sin ataduras.



Elige amarte y valorarte tanto que puedas decirle a los que quieres: “Te amo, pero soy feliz sin ti y no te necesito”.



Si de verdad te amas, amas a Dios y amas a los demás, ninguna relación será de dependencia sufriente.



Amar es un arte exigente que pocos conocen y practican. Es común llamar amor a cualquier cosa.