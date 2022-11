Noviembre 15, 2022 - 11:30 p. m.

2022-11-15

Por:

Gonzalo Gallo

“El éxito no se lo deseo a nadie. Le sucede a uno lo que los alpinistas, que se matan por llegar a la cumbre.



Y cuando llegan, ¿qué hacen? Bajar, y tratar de hacerlo discretamente, con la mayor dignidad posible”.



El anterior comentario es de Gabriel García Márquez, quien como todo famoso perdió su privacidad.



Los que anhelan la fama no saben qué es lo que desean y cuántas cosas negativas llegan en su compañía.



Al humano le cuesta mucho manejar tres realidades que se escriben con p: poder, placer, poseer.



Es común usar el poder para dominar, el placer para el libertinaje y el poseer para acumular y ser poseído por las posesiones.



Lo positivo y amoroso es usar el poder para servir, el placer para amar y el poseer para compartir.



El éxito puramente financiero no da felicidad pero sí, con frecuencia, muchos problemas. Éxito es gozar de paz interior con buenas relaciones.