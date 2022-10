Octubre 29, 2022 - 11:20 p. m.

2022-10-29

Por:

Gonzalo Gallo

Con Dios en el alma vences cualquier turbación y encuentras el coraje necesario para levantarte y proseguir animoso.



Sólo valora todo lo que tienes, no evoques lo negativo y confía en nuevos horizontes.



Quizás piensas que ya no eres capaz, pero tienes recursos internos y Dios nunca te abandona.



Cálmate, ora y ya verás que con serenidad y fortaleza encontrarás la energía para no sucumbir.



Avanza sereno y, si perseveras, hay puertas que se abrirán y personas que te tenderán la mano.



Necesitas creer y perseverar con una mente positiva y con actitudes de amor y de aceptación.



Recuerda que siendo pesimista oscureces más el cielo. Tu reto es creer firmemente y estar siempre con Dios.



Tu fuerza está en confiar y tu aliado es el amor. No te rindas porque aún lo más grave tiene solución.