Octubre 22, 2022 - 11:20 p. m.

2022-10-22

Por:

Gonzalo Gallo

Eres proactivo y asertivo al eliminar una comunicación bloqueadora con estas lecciones de neurolingüística:



- Cambia las expresiones en ía: querría, podría, haría, iría, me gustaría, por palabras animosas: quiero, puedo, hago, voy, me gusta.



- Suprime los diminutivos esfuercito, carrito, platica, casita; quitan poder e impiden pensar en grande.



- Usa con sumo cuidado las generalizaciones: siempre, nunca, todos, todas, los, las. Son una plaga.

- Emplea con tacto el No. Es mejor decir “sé honrado” que no robes, “sé sincero” que “no mientas”



- Sé consciente de tu ‘diálogo interno’ y cambia frases que frenan por aquellas que inspiran y elevan.



- Toma las riendas de tu destino y evita fáciles excusas como ‘es que’, ‘fue que’, ‘se me’.



- Sé consciente de tu comunicación y ten presente que, cómo hablas piensas, y cómo piensas vives.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog