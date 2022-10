Octubre 07, 2022 - 11:30 p. m.

2022-10-07

Por:

Gonzalo Gallo

Amado Dios, preocuparme me deja sin alientos, pero confiar y ocuparme me da paz y me aleja de la trampa del desespero.



“No se preocupen por el mañana -dijo Jesús-, porque cada día tiene bastante con sus propios problemas”.



Hay que confiar en tu amor, Dios mío, y creer que nunca vivimos nada que no podamos sobrellevar.



Hay vida después de un duelo, hay vida después de una quiebra y también hay vida después de una separación.



El miedo y la ansiedad causan graves estropicios cuando se cuelan por los entresijos del alma.



Hay que alejarlos y el único medio es ponerme en tus manos amado Dios y confiar en tu amor infinito.



No para esperar una vida sin obstáculos, sino para creer que, pase lo que pase, seremos capaces de dominarlo.



Y es que “aún en el peor lugar podemos reaccionar con fe, incluso en un campo de concentración”. Víctor Frankl.