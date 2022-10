Octubre 04, 2022 - 11:30 p. m.

2022-10-04

Por:

Gonzalo Gallo

La paz de tu alma depende en buena medida de tu desapego, de no estar atado a nada ni a nadie.



Algo que solo alcanzas si te amas mucho, amas a Dios, y así no pones tu felicidad fuera de ti mismo.



No sufres con el apego si tomas consciencia de la impermanencia de todo y prefieres ser a tener.



Detrás del apego hay miedos y detrás del miedo una fe débil y un amor muy frágil y precario.



Cuando eres capaz de renunciar a todo sin quejarte o deprimirte, entonces todo lo tienes y fluyes en la vida.



Jesús, Buda y Lao Tse amaban sin amarras porque el amor llenaba del todo sus vidas y su corazón.



Un maestro de desapego fue el filósofo Diógenes y le demostró ante el emperador Alejando Magno:



“Pide lo que quieras”, le dijo el emperador parado abre su tonel. “Solo te pido que te corras para poder gozar del sol”, respondió Diógenes.