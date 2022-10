Octubre 01, 2022 - 11:20 p. m.

2022-10-01

Por:

Gonzalo Gallo

La espiritualidad es mi antídoto contra el materialismo y la vivo en sintonía contigo mi amado Dios.



Soy espiritual si trasciendo lo vano y estoy en la frecuencia del amor con una consciencia despierta.



Espiritualidad es gastar mis energías en compartir, no en poseer, es no vivir dominado por la codicia y la envidia.



Dios, contigo en el alma no me consumo en el fuego del odio suelto apegos, no soy mezquino, modero mis deseos y soy un ser de luz.



Espiritualidad es dejarme guiar por tu espíritu, bendito Dios, y hacer todo con amor y por amor.



Es darme y dar, en lugar de atesorar y aparentar. Es crear un mejor mañana conectado siempre contigo, Padre, en mi interior.



Cuando soy espiritual supero días aciagos, amo, disfruto claros amaneceres, alejo los espejismos y mi vida tiene sentido.



Para estar en esta dimensión aprendo a relajarme y meditar, hago de la paz interior mi mejor tesoro y ando siempre ligero de equipaje.